В Казани установят 291 камеру видеонаблюдения за 24,7 млн рублей

Камеры будут установлены практически в каждом районе города

В рамках программы «Безопасный город» в Казани установят 291 камеру видеонаблюдения за 24,69 млн рублей. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок.

Так, согласно документам, камеры будут установлены практически в каждом районе города.

- На территории ЦПКиО им. Горького будет установлено 52 камеры видеонаблюдения, на ГБКЗ им. Сайдашева на Площади свободы — 7 камер, на улице Баумана — 13 камер, - говорится в сообщении.

Кроме этого, будет организована система видеонаблюдения на улицах Восстания, Кулахметова, Чистопольская, Фрунзе, Насыри, Пушкина, Вагапова, Кулагина, проспекте Победы, Актайская и других.

Сообщается, что заказчиком выступило Министерство связи и информатизации РТ. Аукцион пройдет завтра, 12 января. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Советском, Приволжском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани дворы уже оснащены системой видеонаблюдения. Установлено более 4 тысяч камер на 1219 многоквартирных домах.

Также планируется составить видеоархив с записями с камер наблюдения. Он будет доступен сотрудникам правоохранительных органов. Жители домов же смогут наблюдать за тем, что происходит во дворе в режиме онлайн. Камеры будут следить за въездом и выездом во двор, детской площадкой и мусорными баками.