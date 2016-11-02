Следственный комитет арестовал имущество экс-министра Улюкаева на 564 миллиона рублей‍

Следственный комитет России арестовал 15 объектов недвижимости и средства, принадлежащие бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву на сумму не менее 564 млн руб. Об этом заявил заместитель председателя СК Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсантъ".

- У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей, - заявил Краснов.

Также следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемого для его последующего ареста, чтобы обеспечить исполнение уголовного наказания.

Он также сообщил, что только по громким уголовным делам в России арестованы имущество и деньги на сумму около 18 миллиардов рублей.

Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от компании "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению госпакета акций "Башнефти", его задержали.

В этот же день президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. Улюкаев занимал пост министра экономического развития с июня 2013 года.