В Татарстане планируют создать кооператив по выращиванию ягодных культур. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Сообщается, что кооператив будет специализироваться на выращивании и продаже ягодных культур — клубники, малины, смородины. Объем закупки только клубники составит до 600 тонн в год.

- Участники кооператива смогут пройти обучение и получить в аренду земельные участки на долгосрочный период в Зеленодольском и Альметьевском муниципальных районах Татарстана, - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 15 февраля текущего года.