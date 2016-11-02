11 и 13 января в Приволжском и Вахитовском районах Казани не будет света. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

- Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, - говорится в сообщении.

Так, 11 января с 9.00 до 17.00 без света останутся жители в Приволжском районе в частных жилых домах по улице 2-я Тракторная.

13 января с 9.00 до 17.00 не будет света в Вахитовском районе по адресам: ул.Калинина, 6, ул. Тихомирнова, 1.

Кроме того, электричество отключат в ряде промышленных и административных зданий указанных районов.