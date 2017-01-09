СМИ: табачную зависимость будут лечить по полисам ОМС

Подготовленная Минздравом России антитабачная концепция, одним из пунктов которой является введение запрета на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, предусматривает лечение психологической и физической зависимости от курения в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), а также включение используемых для этого лекарств в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Минздрава РФ Олега Салагая.

- Несомненно, профилактика является самой эффективной мерой и с медицинской, и с финансовой точки зрения. Документ предусматривает "обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи". То есть по полисам ОМС, - рассказал Салагай.

А также "включение используемых при этом лекарственных средств в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения", добавил он.

Перечень ЖНВЛП утверждается правительством в целях государственного регулирования цен на лекарства. Для всех лекарственных препаратов, попавших в этот список, производитель обязан регистрировать цены в соответствующем реестре, далее отпускать препарат по цене выше зафиксированной производитель не имеет права.