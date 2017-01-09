В Самаре блогеры спрятались в женской раздевалке, чтобы позаниматься в спортзале ночью

В Самаре блогеры Александр Назаров и его друг осуществили мечту почти каждого фаната тренажёрного зала. Пробравшись тайно в тренажёрный зал они устроили веселье в компании гантелей, штанги и других аппаратов по прокачке мышц. Для пущего веселья передвигались они на гироскутере, сообщает ProGorodSamara.ru.

- В этом видео мы с другом выполняем 24 часа челлендж. Мы остались на ночь в закрытом тренажерном зале, спрятались в женской раздевалке. Нас почти застукали, но нам благоволила удача. Это было весело! Конечно же, мы потренировались. Мы назвали это Арнольд Шварценеггер 24 часа челлендж, - рассказал блогер Александр Назаров.