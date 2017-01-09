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В мэрии назвали причины, по которым поставили «кирпич» на развязке Сибирского тракта

В мэрии назвали причины, по которым поставили «кирпич» на развязке Сибирского тракта
16+
Фото: https://vk.com/id138638118
Дорожные знаки установили в связи с высокой концентрацией ДТП на этом участке

В Казани на развязке Сибирского тракта напротив дома №32 и улицы 8 Марта изменится схема движения городского транспорта. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов, передает официальный портал мэрии города.

Сообщается, что дорожные знаки уже установлены, которые начнут действовать со дня на день.

- В связи с высокой концентрацией ДТП на этом участке дороги Исполкому города было выдано предписание ГИБДД о необходимости отмены левого поворота на Сибирском тракте, через трамвайные пути, при движении со стороны Третьей транспортной дамбы в сторону Дербышек, - пояснил Марат Хисамутдино

По его словам, 

Теперь тем, кто следует в сторону Дербышек, нужно будет проезжать в сторону ул. Арбузова, далее через улицы Академика Кирпичникова и 8 Марта выезжать на Сибирский тракт и продолжить движение в прямом направлении. Либо продолжить движение по Сибирскому тракту до пересечения с ул. 8 Марта, развернуться на перекрестке и следовать в обратном направлении.

Напомним, сейчас на подъеме со стороны улицы Ямашева установлен знак «кирпич», который запрещает поворот налево на Сибирский тракт. 

Люция Кашапова, 10.01.2017, 16:28
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин10 января 2017, 16:42
Т - тупизм.
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Горожанин10 января 2017, 16:46
Правильно, что установили знак, совершать левый поворот это всегда риск, тем более пересекая несколько полос
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2
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Горожанин10 января 2017, 16:47
А концентрацией ДТП на перекрестке 8 Марта - Кирпичникова не интересовались? Там тогда срочно нужен светофор, там и сейчас тяжело переходить детям, идущим в школу. Кстати, на перекрестке Арбузова -Кирпичникова тоже частые ДТП, не пропускают тех, кто снизу из-под моста едет
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Горожанин10 января 2017, 16:49
запретить легче всего,вместо того чтобы решить проблему
Лучший комментарий
0
12
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Горожанин10 января 2017, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Вы похоже. Вам все разжевали, а вы чем-то недовольны. Можете нормально объяснить?
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1
Согласны с автором?
Владимир10 января 2017, 16:50
Пересечение арбузова - кирпичникова очень опсаное место сейчас, а будет еще хуже.
0
5
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Горожанин10 января 2017, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Правильно, что установили знак, совершать левый поворот это всегда риск, тем более пересекая несколько полос
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Вы там никогда не ездили что ли?
0
5
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я10 января 2017, 16:52
А наоборот, расширить этот поворот еще на одну полосу не судьба? Утром Огромное количество народу пользуется этим поворотом, зачем лишать людей этой возможности? А как планируется поступить с теми, кто выгружает детей на ул. 8 марта утром, занимая всю правую полосу, когда поток наибольший? Светофор на пересечении 8го марта и Сибирского тракта "совсем короткий", там и так утром пробки. Что произойдет после перемаршрутизации на него еще двух полос?
Подобные решения должны проходить общественные слушания!!! Так-как касаются городской транспортной инфраструктуры и живущих в этом городе жителей!
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6
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Горожанин10 января 2017, 16:52
Бошки отморозили шоле?!
0
4
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Горожанин10 января 2017, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Правильно, что установили знак, совершать левый поворот это всегда риск, тем более пересекая несколько полос
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Светофор стоит!!!
0
2
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Горожанин10 января 2017, 17:04
Троллейбусах и автобусам только получается!?
0
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Горожанин10 января 2017, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Пересечение арбузова - кирпичникова очень опсаное место сейчас, а будет еще хуже.
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тяжело представить как с сибирского тракта проехать прямо на южную трассу если будет постоянный затор в том месте
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Горожанин10 января 2017, 17:10
десятилетиями ездили по этому маршруту!было очень удобно,еще по сиб тракту запретите левые поворты и тогда транспортный коллапс!
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