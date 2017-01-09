В мэрии назвали причины, по которым поставили «кирпич» на развязке Сибирского тракта

Дорожные знаки установили в связи с высокой концентрацией ДТП на этом участке

В Казани на развязке Сибирского тракта напротив дома №32 и улицы 8 Марта изменится схема движения городского транспорта. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов, передает официальный портал мэрии города.

Сообщается, что дорожные знаки уже установлены, которые начнут действовать со дня на день.

- В связи с высокой концентрацией ДТП на этом участке дороги Исполкому города было выдано предписание ГИБДД о необходимости отмены левого поворота на Сибирском тракте, через трамвайные пути, при движении со стороны Третьей транспортной дамбы в сторону Дербышек, - пояснил Марат Хисамутдино

По его словам,

Теперь тем, кто следует в сторону Дербышек, нужно будет проезжать в сторону ул. Арбузова, далее через улицы Академика Кирпичникова и 8 Марта выезжать на Сибирский тракт и продолжить движение в прямом направлении. Либо продолжить движение по Сибирскому тракту до пересечения с ул. 8 Марта, развернуться на перекрестке и следовать в обратном направлении.

Напомним, сейчас на подъеме со стороны улицы Ямашева установлен знак «кирпич», который запрещает поворот налево на Сибирский тракт.