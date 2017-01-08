Временная администрация частично разморозила счета в «ИнтехБанке»

Временная администрация совместно с Банком России частично разморозила счета в «ИнтехБанке». Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр экономики РТ Артем Здунов, передает «Татар-информ».

Сообщается, что вкладчики получили возможность распоряжаться своими средствами после введения моратория.

- С сегодняшнего дня «Интехбанк» осуществляет платежи физических и юридических лиц после введения моратория. Несколько дней назад мы говорили о том, что была решена техническая проблема по Татфондбанку и платежи стали проходить после введения моратория. С сегодняшнего дня «ИнтехБанк» уже соответственно принимает поручения физических и юридических лиц на оплату, - сказал Здунов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интехбанк» вслед за Татфондбанком ввел ограничения на снятие наличных. Такое решение было принято из-за наплыва клиентов Татфондбанка, которые могут снимать деньги в банкоматах «ИнтехБанка» без комиссии.

Критическим положение Татфондбанка стало после приостановки деятельности банка «Пересвет» в конце октября. Татфондбанк является крупным держателем облигаций проблемного «банка РПЦ».

Кстати, на 5 января 88 тысяч вкладчиков Татфондбанка в Татарстане получили страховые возмещения. Общая сумма выданного возмещения превысила 32,5 млрд рублей.