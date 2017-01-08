В Поволжье пес несколько дней не отходил от сбитой насмерть подруги

В Самарской области под Тольятти насмерть сбили собаку, ее верный друг, кобель, три дня сидел на морозе рядом с погибшей и ни на шаг не отходил от нее. Об этом сообщает ProGorodSamara.ru.

- В первый день, яростно ее охранял, сейчас лежит очень тихо... Добрые люди привезли коробку и наложили еды... Но он ее не ест. Сейчас на улице -20. Очень близко подходить боюсь, так как мало разбираюсь в собаках. Может есть те, кто хочет и может помочь? Давайте придумаем что-нибудь! – написала у себя на странице жительница города Ольга Кожухова.

Благодаря совместным усилиям неравнодушных людей история закончилась хорошо - пса забрали в приют.