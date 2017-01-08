ГИСУ РТ вновь уличили в проведении аукциона задним числом

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ) вновь уличили в проведении аукциона задним числом на выполнение ремонтно-реставрационных работ зданий бывшей пересыльной тюрьмы, где содержались декабристы по пути следования в сибирскую ссылку. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава отделения «Трудовой партии России» Иван Климов.

Сообщается, что речь идет о домах, расположенных по адресу улица Батурина, 7.

- Работы практически выполнены, но дата проведения аукциона назначена на 16 января 2017 года, - отмечает Климов.

Согласно размещенной заявке на сайте госзакупок, стоимость ремонтных работ составляет почти 300 миллионов рублей.