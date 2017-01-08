В Татарстане застрелили рысь, забежавшую в одну из деревень

В Азнакаевском районе Татарстана в деревне Чатра была застрелена рысь, выбежавшую из леса к одному из частных домов. Об этом сегодня сообщает aznakaevo-rt.ru.

Хищник в деревне напал на местную дворовую собаку, после чего его убили.

Отметим, ранее в Татарстане уже убивали рысей, на 2015 год рысь живет в лесах Заинского, Альметьевского, Лениногорского, Бавлинского, Бугульминского и Нижнекамского районов насчитывается всего 40-50 особей этого хищника.