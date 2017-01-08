В Казани в новогоднюю ночь в руках ребенка взорвалась петарда

В Казани в ночь с 31 декабря на 1 января у 9-летнего мальчика в руках взорвалась петарда. Об этом сегодня в ходе делового понедельника рассказал начальник Управления гражданской защиты города Фердинанд Тимурханов.

- Мальчик получил рваную рану кисти и был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу, - сказал Тимурханов.

В связи с этим Фердинанд Тимурханов предложил создать специальные площадки для запуска пиротехнических изделий в каждом районе Казани.

Кроме этого, в рамках профилактической операции «Пиротехника», которая проводится с 20 декабря по 30 января, удалось изъять более 17 тысяч единиц несертифицированных пиротехнических изделий. К ответственности за их незаконную торговлю привлечены 30 человек.