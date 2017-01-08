В Татарстане из продажи изъяли смертельно опасную «незамерзайку»

В Татарстане из продажи изъяли более 600 литров опасной «незамерзайки». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Сообщается, что специалисты ведомства провели внеплановые проверки 71 производителя спиртосодержащей продукции.

Так, со 2 по 5 января жидкость с превышением допустимого содержания метанола были обнаружены в трех торговых точках – в Актаныше, Набережных Челнах и Заинске.

- В произведенной московской компанией «Интер Торг» жидкости «Алтын» было превышено содержание метанола в 380 раз, а в средстве Redlaine этого же изготовителя – в 528 раз. Стеклоомывающая незамерзающая жидкость фирмы «Вектор» Skylux, которую изъяли в Челнах, превышено содержание метанола в 543 раза, - говорится в сообщении.