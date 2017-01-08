В Татарстане не стали продлевать школьникам каникулы из-за морозов

В Татарстане не стали официально продлевать школьникам каникулы из-за морозов. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Министерство образования и науки РТ.

- Каждая школа принимает решение самостоятельно, но министерство дает рекомендации, - сказали в ведомстве.

В соответствии с рекомендательным письмом Министерства образования и науки РТ, при температуре воздуха ниже минус 25 градусов ученики начальных классов городских школ могут не приходить на занятия. Если дети пришли в школу, то учиться они будут.

Напомним, занятия в школах могут быть отменены у классов с 1-го по 4-ый в городских школах при температуре воздуха -25 гр. и в сельских — при -23 гр., у классов с 5-го по 9-ый в городских школах — при -27 гр. и сельских — при -25 гр., у 10-х и 11-х классов в городских школах — при -32 гр. и сельских — при -30 градусов.