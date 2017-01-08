ProKazan.ru и газета «Город» приглашают на работу корреспондента

ProKazan.ru – это сайт с посещаемостью более 30 тысяч уникальных посетителей в сутки. Это сайт, который входит в тройку самых посещаемых в Татарстане. Газета "Город" - лидер на рынке печатных изданий республики с тиражом в 280 тысяч!
Обязанности:
- постоянный мониторинг информационного пространства, умение найти интересный поворот в теме,
- понимание того, что обсуждается в городе, что волнует горожан,
- поиск эксклюзивных тем, разработка собственных материалов,
- выезды на места для освещения мероприятий, пресс-конференций,
- дежурства на сайте (вечерние, выходные),
- участие в корпоративной жизни компании.
Требования:
- грамотная устная и письменная речь,
- творческий подход к работе, умение работать в команде,
- коммуникабельность, креативность, инициативность, умение работать в жестких временных рамках,
- нацеленность на результат,
- кропотливость в работе с информацией, поиск нестандартных решений,
- умение найти интересное в обычном тексте,
- чувство юмора,
- усидчивость, огромная любовь к работе,
- способность планировать и самостоятельно организовывать свою работу,
- опыт работы в СМИ минимум 1 год.
Условия:
- Полный пятидневный рабочий день (в офисе!) — с 9.00 до 18.00.
- Просторный офис на Декабристов в здании «Идель Пресс» напротив «Чаши».
- Гарантированный оклад в зависимости от опыта работа + бонусы (от 17 до 30 тысяч)
- Оформление по ТК РФ, оплата больничного, отпуска.
- Возможность получения скидок от партнеров.
- Возможности финансового, карьерного и профессионального роста.
- Есть столовая и кафе, где можно вкусно покушать:)
- Море интересных корпоративных мероприятий! У нас корпоративы проходят не раз в год. И даже не два:)
Резюме присылать на почту j.potekhina@prokazan.ru
Сопроводительное письмо приветствуется.