ProKazan.ru и газета «Город» приглашают на работу корреспондента

Если ты опытный журналист, умеешь писать в нескольких жанрах и готов много работать — тебе к нам

ProKazan.ru – это сайт с посещаемостью более 30 тысяч уникальных посетителей в сутки. Это сайт, который входит в тройку самых посещаемых в Татарстане. Газета "Город" - лидер на рынке печатных изданий республики с тиражом в 280 тысяч!

Обязанности:

- постоянный мониторинг информационного пространства, умение найти интересный поворот в теме,

- понимание того, что обсуждается в городе, что волнует горожан,

- поиск эксклюзивных тем, разработка собственных материалов,

- выезды на места для освещения мероприятий, пресс-конференций,

- дежурства на сайте (вечерние, выходные),

- участие в корпоративной жизни компании.

Требования:

- грамотная устная и письменная речь,

- творческий подход к работе, умение работать в команде,

- коммуникабельность, креативность, инициативность, умение работать в жестких временных рамках,

- нацеленность на результат,

- кропотливость в работе с информацией, поиск нестандартных решений,

- умение найти интересное в обычном тексте,

- чувство юмора,

- усидчивость, огромная любовь к работе,

- способность планировать и самостоятельно организовывать свою работу,

- опыт работы в СМИ минимум 1 год.

Условия:

- Полный пятидневный рабочий день (в офисе!) — с 9.00 до 18.00.

- Просторный офис на Декабристов в здании «Идель Пресс» напротив «Чаши».

- Гарантированный оклад в зависимости от опыта работа + бонусы (от 17 до 30 тысяч)

- Оформление по ТК РФ, оплата больничного, отпуска.

- Возможность получения скидок от партнеров.

- Возможности финансового, карьерного и профессионального роста.

- Есть столовая и кафе, где можно вкусно покушать:)

- Море интересных корпоративных мероприятий! У нас корпоративы проходят не раз в год. И даже не два:)

Резюме присылать на почту j.potekhina@prokazan.ru

Сопроводительное письмо приветствуется.