В Казани мужчина арендовал сноуборды и продал их случайным прохожим

В Казани 27-летний мужчина взял в аренду три сноуборда общей стоимостью 43 тыс. рублей и продал их случайным прохожим. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что в установленное время мужчина инвентарь не вернул. А вырученные деньги молодой человек уже потратил.

В результате проведенной работы полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Молодой человек не стал отрицать свою причастность к преступлению. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.