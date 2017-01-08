В аэропорту Казани из-за тумана отложили несколько рейсов‍ в Москву

В казанском аэропорту отложили несколько рейсов в Москву, об этом сообщается на сайте аэропорта.

Так, из-за плохой погоды в Москве на час отложили вылет четырех рейсов в "Шереметьево", одного рейса в "Домодедово" и "Внуково". Также были задержаны рейсы в Прагу, Пермь, Санкт-Петербург.

Напомним, несколько дней назад в аэропорту "Казань" из-за плохих метеоусловий задерживали несколько рейсов в Москву, а также в Уфу, Самару и Фергану.