Сегодня в Казани ждут 32-градусный мороз и небольшой снегопад

Сегодня - 9 января - в Казани будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Татарстан.

Ветер северо-восточный, северный слабый.

Максимальная температура воздуха днем 15-20 градусов мороза, в северных районах 22-27 градусов мороза. При прояснениях подододает до -32.

На дорогах гололедица.