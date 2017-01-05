В Татарстане спасли двоих детей, которые замерзали на вечерней безлюдной трассе

Вчера вечером татарстанские спасатели спасли спасли в Мамадышском районе четырех человек, замерзавших на трассе. Об этом сообщила пресс-сдужба МЧС России по РТ.

Как выяснилось, инцидент произошел на 965-м километре трассы М7. В пути у автомобиля "Лада" 11-й модели произошла поломка. На улице уже стемнело, проезжавших машин не было и 58-летний водитель, а также его пассажиры - 32-летняя женщина с двумя детьми, начали замерзать. Напомним, на территории республики ночью температура падает до -25 градусов.

Пострадавшие обратились за помощью к спасателям. К счастью, сотрудники ЗПСО №5 прыбыли вовремя. Они отогрели замерзших людей и отвезли в ближайшую больницу.