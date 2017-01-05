В Казани мужчина украл телефон у посетительницы бара, после того, как вернул ей его

Все произошло во второй день нового года. 2 января в отдел полиции «Савиново» обратилась 34-летняя жительница города. Она рассказала, что в одном из кафе Ново-Савиновского района у нее обманом похитили мобильный телефон. Сумму ущерба она оценила в 9 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, в ходе расследования полицейские установили, что около двух часов ночи к женщине несколько раз подходил один из посетителей бара и просил у нее телефон для совершения звонка. После первого телефонного разговора незнакомец вернул мобильное устройство хозяйке, но спустя время подошел еще раз и, взяв телефон на время, обратно его уже не отдал.

- В результате проведенных розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержали 34-летнего мужчину, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Свою вину он полностью признал.

В настоящее время следствие по данному факту продолжается, похищенный мобильный телефон изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.