Вчера из-за непогоды в аэропорту Казани вынужденно сел самолет, летевший из Дубая

Лайнер А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" следовал из Дубая в Самару, но был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме в Казани, сообщает Life.

Самолет должен был приземлиться в самарском аэропорту Курумоч еще в 5 часов вечера по местному времени. Однако пилоту помешали неблагоприятные метеоусловия.

Аэробус провел в казанском аэропорту два часа в ожидании, когда погодные условия в Самаре нормализуются. В итоге он вылетел лишь в 19.35.

Тем временем, сегодня пассажиры сообщают о задержках рейсов из-за морозов.