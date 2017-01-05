В Татарстане спасли двух рыбаков, которые заблудились посреди Камы в 10 км от берега

7 января в 15.15 в службу "112" поступила информация о том, что в районе села Атабаево на реке Кама заблудились два рыбака на снегоходе "Arctic Cat". Как оказалось, мужчины поехали в сторону так называемого "Армянского пляжа" и заблудились.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по РТ, в течение двух часов мужчины искали путь к берегу, но тщетно. Когда у них начал заканчиваться бензин, замерзшие рыбаки связались со спасателями и попросили о помощи.

Диспетчер тут же связалась с оперативными службами и сообщила ориентир для поисков - оставленный на берегу автомобиль "Тойота Камри".

На помощь рыбакам сначала выехали два госинспектора ГИМС, затем к ним присоединились дежурная смена спасателей ЗПСО №2, сотрудник ОСВОДа и следственно-оперативная группа.

Поиски рыбаков продолжались несколько часов. В 18.30 их обнаружили в 10 километрах от берега. Рыбаки были доставлены на берег Камы у села Атабаево. Медицинская помощь не потребовалась.