Сегодня в Казани днем ожидается температура - 25 градусов, а ночью - снегопад

Сегодня - 8 января - в Казани будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, ночью местами на юге республики сильный, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем 9-14 градусов мороза, в северной половине республики 15-20, при прояснениях до 25 градусов мороза.

На дорогах гололедица.