Муфтий Татарстана представил в Сирии новое издание Корана

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин презентовал в Сирии новое издание Корана, подготовленное Духовным управлением мусульман РТ. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

- Новое издание Корана разделено на 30 джузов, каждый из которых состоит из 20 страниц. Каждая страница состоит из 15 строк. Каждый джуз разделен на 4 хизба, а аяты заканчиваются в конце страницы, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Сирии Коран еще раз перепроверят по кыраату и дадут ему оценку. Само одобрение не только возобновит печатание обновленного издания, но и будет означать мировое признание казанского издания.