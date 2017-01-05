В Татарстане похолодает до 25 градусов мороза

В предстоящие сутки в Казани ожидается сильное похолодание. В городе будет облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, ночью местами на юге сильный. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, при прояснениях до 25 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем 18-20 градусов мороза. На дорогах гололедица.