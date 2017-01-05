СМИ: ученые рассказали, что вегетарианство губительно влияет на мозг

Исследование показало, что употребление исключительно растительной пищи может привести к уменьшению массы головного мозга

Ученые из Оксфордского университета провели продолжительные исследования, которые доказали, что употребление исключительно растительной пищи может привести к уменьшению массы головного мозга. Об этом пишет «Российская газета».

- В организме через некоторое время наступает дефицит животного белка, а его полностью невозможно заменить белком растительного происхождения, - объясняют ученые.

По словам ученых, изменения в головном мозге происходят в результате недостатка витамина В12. Поэтому человеческому организму необходимы мясо, рыба, молоко.

Кстати, вегетарианство существует уже несколько тысячелетий. Сегодня вегетарианству придерживаются около 1 млрд жителей по всему миру. Больше всего вегетарианцев в Индии — 80% населения. В странах Европы, в Америке, Новой Зеландии и Австралии их всего 4-10%. В России их еще меньше - 0,7%.

Справка



Различают несколько групп вегетарианцев. Веганы — употребляют только растительную пищу. Они считают, что человек в силу своей природы должен питаться только овощами, фруктами, бобовыми, орехами, зерновыми, ягодами и зеленью. Сыроеды — едят все растения в их первозданном виде. Также едят фрукты и овощи в сочетании с цельнозерновым хлебом с отрубями. Младовегетарианцы — им разрешается употреблять в пищу молочные продукты (молоко, масло, сыр, сметану). Некоторые употребляют растительно-молочно-яичное меню.