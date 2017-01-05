Сегодня в Казани ожидается метель и 12 градусов мороза

Сегодня, 7 января, в Казани ожидается облачная погода, снег, местами слабая метель, туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, при прояснениях до -14-16 градусов. Максимальная температура воздуха днем 10-12 градусов мороза. На дорогах гололедица, снежные заносы.