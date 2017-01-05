Ильсур Метшин поздравил православных казанцев с наступающим Рождеством Христовым

Портал ProKazan.ru публикует поздравление мэра Казани

«На протяжении тысячелетий не меркнет свет этого удивительного торжества. Великое таинство Рождества преисполняет жизнь верующих глубоким духовным смыслом, является источником веры, милосердия, любви и доброты. Это время наполнено благородными помыслами и великодушными поступками, устремлениями к созидательному труду.

Проповедуя высокие нравственные ценности, Русская Православная Церковь обращает мысли и чувства людей к возвышенным идеалам, призывает к состраданию, взаимопониманию и доброжелательности, готовности к сотрудничеству во имя мирной жизни.

Пусть этот радостный праздник вселяет в сердца надежду и уверенность в будущем. Желаю всем православным Казани здоровья, счастья, бодрости духа и крепости сил для новых свершений!», - говорится в обращении.