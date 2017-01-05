Сегодня в Казани ожидается мокрый снег и 3 градуса мороза

Сегодня, 6 января, в Казани ожидается облачная погода, ветер северо-западный умеренный. Также прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.

Как сообщает Управление по гидрометеорологии и окружающей среды РТ, максимальная температура воздуха составит 3-5 градусов мороза. Синоптики предупреждают, что на дорогах гололедица, снежные заносы.