Биржевой курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года‍

Курс доллара во время торгов на Московской бирже снизился ниже 60 рублей. На момент 15:34 доллар торгуется на уровне около 59,54 рублей. Минимум, до которого сегодня опускалась американская валюта, составил 59,3325 рублей.

Последний раз американская валюта падала ниже 60 рублей полтора года назад - 31 июля 2015 года. Укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть.

Кстати, официальный курс доллара, установленный ЦБ, составляет 60,65 рублей.