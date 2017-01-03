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В Казани за первые дни января выпало 30 процентов снега от месячной нормы

В Казани за первые дни января выпало 30 процентов снега от месячной нормы
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Фото: metshin.ru
За первые дни января вывезено порядка 20 тысяч тонн снега

В Казани с начала зимнего сезона выпало уже более 60% снега от нормы, за первые же дни января выпало 30% от месячной нормы. Об этом во время утренней инспекции Ильсуру Метшину сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. 

Куляжев также рассказал, что за первые дни января вывезено порядка 20 тысяч тонн снега, всего же с начала зимнего периода вывезено более 215 тысяч тонн. 

- Подрядные организации работают без выходных, с 1 по 3 января средний выход техники составил 410 единиц из 550 имеющихся, - сообщил он.

Мэр Казани отметил, что для уборки территории необходимо взаимодействовать с населением: делать объявления, созваниваться со старшими по дому, чтобы жители убирали машины во дворах.

- Впереди буран, так что расслабляться не стоит, - подчеркнул Ильсур Метшин.

Женя Потехина, 05.01.2017, 14:05
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин05 января 2017, 14:16
Достаточно за окно выглянуть, чистить придется долго. Снежная метель настоящая.
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