В Мамадыше в новогоднюю ночь мужчину укусили за половые органы: ему потребовалась операция

В Мамадышскую больницу доставили необычного пациента - в новогоднюю ночь женщина укусили его за половые органы, в результате чего ему потребовалось провести операцию. Об этом сообщает информационный сайт "Нократ".

По информации издания, отметив праздник за столом, пара решила уединиться. В какой-то момент мужчине пришло смс-сообщение, которое разозлило женщину. Экспертиза позволит выяснить тяжесть вреда, причиненного здоровью.

Напомним, в феврале прошлого года девушка во время орального секса нанесла травму одному из посетителей бара "Гадкий койот" на улице Баумана, после проведенной проверки в полиции решили не возбуждать уголовное дело по данному факту.