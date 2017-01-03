Дед Мороз вместе с кондуктором-Снегурочкой будут радовать казанцев до 14 января

В Казани водитель 55-го маршрута возит пассажиров в костюме Деда Мороза, а кондуктор обслуживает казанцев в костюме Снегурочки.



Фото со страницы Марата Шайхуллина

Как рассказал водитель Марат Шайхуллин на своей страничке в социальной сети, они будут ездить в таких образах вплоть до Старого Нового года.

- Я буду ездить Дедом Морозом до 13 января включительно, - написал он.



Фото: Анастасия Александрова

Кроме этого, автобус был прображен в настоящий дом Деда Мороза, а водительское место - в кабинет Деда Мороза.

- Самый классный, нарядный автобус в Казани 55! - написала автор фотографии.



Фото со страницы Марата Шайхуллина