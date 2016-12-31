Аэропорт Казани подарит влюбленной паре бесплатную путевку в Таиланд

Международный аэропорт Казани запустил необычный фотоконкурс, сообщает пресс-служба мэрии города. Акция приурочена ко Дню всех влюбленных - 14 февраля.

Сообщается, что пара победителей отправится в романтическое путешествие в Таиланд. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на любой из аккаунтов аэропорта столицы РТ в соцсетях и сделать репост новости на свою страницу.

Однако это еще не все. Влюбленным парам следует сделать фото у тантамарески в терминале 1А аэропорта Казань, добавить хэштеги и отметить аэроузел на снимке в приложении Instagram.

Победитель будет выбран 14 февраля при помощи лототрона.

Тантамареска - стенд для фотосъемки с отверстием для лица. Обычно это постер или ростовая фигура с отверстиями для лица (реже для рук, ног) с изображением персонажей в разнообразных позах и ситуациях с различными фонами.