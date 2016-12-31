Сегодня в Казани ожидается сильное похолодание

Сегодня, 4 января, в столице Татарстана будет облачно, в течение дня ожидается небольшой снегопад. На протяжении дня температура воздуха будет держаться на уровне от -13 до-15 градусов.

Ветер северо-западный, слабый. К вечеру морозы ударят до 18 - 20 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

На дорогах сохранится гололедица. Водителей просят быть внимательнее.