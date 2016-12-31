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Сегодня в Казани ожидается сильное похолодание

Сегодня в Казани ожидается сильное похолодание
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 4 января, в столице Татарстана будет облачно, в течение дня ожидается небольшой снегопад. На протяжении дня температура воздуха будет держаться на уровне от -13 до-15 градусов. 

Ветер северо-западный, слабый.  К вечеру морозы ударят до 18 - 20 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

На дорогах сохранится гололедица. Водителей просят быть внимательнее.

Юлия Шамсутдинова, 04.01.2017, 07:53
Тэги: Погода
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