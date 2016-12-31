С 12 января в Казани начнутся страховые выплаты вкладчикам «ИнтехБанка»

«Агентство по страхованию вкладов» начнет выплату возмещения вкладчикам «ИнтехБанка» с 12 января. Три банка - «Сбербанк», ВТБ 24 и «Ак Барс» выступят в роли агентов.

- Три банка-агента выбраны для проведения выплат в сжатые сроки и создания максимально комфортных условий для получения возмещения вкладчиками, - говорится в сообщении АСВ.

Каким вкладчикам обращатся в тот или иной банк будет известно 11 января. Тогда же будет известно, куда и когда стоит подавать заявления. Вкладчику необходимо будет предъявить паспорт и заполнить заявление по установленной форме.

Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по горячей линии 8-800-200-08-05, а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов».

Напомним, ранее стало известно, что Центробанк России принял решение ввести в татарстанском "Интехбанке" временную администрацию на 6 месяцев, соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора. Такое решение было принято в связи с неустойчивым финансовым положением "Интехбанка" и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.