В Татарстане спасли заблудившегося рыбака

Вчера около 16 часов спасателям Алексеевского района поступил вызов о пропаже 23-летнего молодого человека, отправившегося на рыбалку на реку Кама. Парень перестал выходить на связь, после чего родные обеспокоились.

Рыбака нашли спустя час на расстоянии 4,7 км от грузового причала населенного пункта Мурзиха. Оказалось, что он заблудился. Сотрудники МЧС доставили его на берег.