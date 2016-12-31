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В Татарстане спасли заблудившегося рыбака

В Татарстане спасли заблудившегося рыбака
16+
Фото: ГУ МЧС по РТ

Вчера около 16 часов спасателям Алексеевского района поступил вызов о пропаже 23-летнего молодого человека, отправившегося на рыбалку на реку Кама. Парень перестал выходить на связь, после чего родные обеспокоились.

Рыбака нашли спустя час на расстоянии  4,7 км от грузового причала населенного пункта Мурзиха. Оказалось, что он заблудился. Сотрудники МЧС доставили его на берег.

Ольга Плешкова, 03.01.2017, 12:20
Тэги: МЧС
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Комментарии

Горожанин03 января 2017, 12:29
Заблудился, то есть имел место блуд! Ох, неспроста он перестал на связь выходить...
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Марсель03 января 2017, 13:22
Как можно заблудиться в открытом местности?!Рукоблуд он скорее всего.
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