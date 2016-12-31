При пожаре в жилом доме в Казани пострадала 13-летняя девочка

Вчера вечером на улице Можайского в Казани произошел пожар в жилом доме. В результате пострадала 13-летняя девочка, она отравилась угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

По данным спасателей, в квартире загорелась мебель. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Девочка была доставлена в ДРКБ. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.