В аварии в Татарстане пострадали четверо взрослых и двое детей

2 января в Нижнекамском районе Татарстана столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

ДТП произошло на дороге в сторону Набережных Челнов. Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

«Двое пострадавших были доставлены в БСМП Набережных Челнов, еще двое – в Нижнекамскую центральную районную больницу. Дети были доставлены в детскую городскую больницу с перинатальным центром Нижнекамска», – передает пресс-служба Минздрава РТ.