МВД по РТ подвело итоги работы в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь общественный порядок на улицах города обеспечивали более 2 тысяч полицейских Татарстана. Как сообщает пресс-служба ведомства, серьезных нарушений не зарегистрировано.

Сейчас полицейские продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников. Порядок обеспечивают более 400 сотрудников ежедневно. Помогают им в этом работники частных охранных предприятий, члены народных дружин , военнослужащие Росгвардии и члены республиканского молодежного движения “Форпост”.

