«Верить иногда бывает мало». Пожарные РТ поздравили всех с Новым годом

Сотрудники пожарной части №114 в селе Старое Дрожжаное в Республике Татарстан поздравили всех с наступившим 2017-м годом, записав новогоднее обращение. В ролике были использованы видеозаписи их работы при тушении пожаров а также помощь при дорожно-транспортных происшествиях.

Поздравительную речь произнес начальник Федерального государственного казенного учреждения - ФГКУ «114 пожарная часть ФПС по Республике Татарстан» Василий Битяков. Он подвел итоги прошедшего года, попросил оставить все плохое в прошлом и смотреть в будущее в надеждой и верой.

Важно верить в то, что все будет хорошо. Но верить иногда бывает мало, нужно стремиться к этому, - сказал он. - Я желаю вам оптимизма и светлого будущего. Надо верить в добро и любовь.

Закончилось видеопоздравление скандированием караулом лозунга: "Когда мы едины - мы непобедимы"!