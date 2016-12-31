Путин распорядился выделить субсидии на конкурс Worldskills в Казани‍

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 апреля 2017 года принять решение о выделении субсидий на проведение международных и национальных соревнований по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству. Документ опубликован на сайте Кремля.

- Принять решение о предоставлении начиная с 2017 года субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", направляемых: на подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в 2019 году в г. Казани;



на организацию и проведение национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс";



на подготовку национальной сборной России к международным чемпионатам по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и обеспечение ее участия в этих чемпионатах; на популяризацию и развитие движения "Молодые профессионалы, - говорится в документе.

Кроме того, кабмину поручено к 30 марта 2017 г. обеспечить привлечение союза Worldskills Russia к разработке новых и доработке действующих профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с учетом стандартов Worldskills.

Помимо этого, президент поручил привлечь ОАО "РЖД" и ПАО "Аэрофлот" к участию в популяризации движения "Молодые профессионалы" на безвозмездной основе на период подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в 2019 году.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить широкое освещение в федеральных средствах массовой информации национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills, такая же рекомендация дана властям субъектов РФ в отношении региональных СМИ.