Антимонопольщики обвинили «Татнефтепродукт» в завышении цен на бензин

Комиссия УФАС России признала "Татнефтепродукт" виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Таков результат рассмотрения дела, заведенного по пункту 1 части 1 статьи 10 федерального закона "О защите конкуренции", сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Дело было возбуждено из-за повышения розничных цен на бензин АИ-80 на территории Татарстана с 32,20 до 34 рублей за литр. По словам представителей "Татнефтепродукта", причиной этому стал рост закупочных цен на бензин.

Но, как отмечается в сообщении, предписание компания не получит, так как уже добровольно устранила нарушения: цены на бензин АИ-80 были снижены до 33,40 рубля за литр.



