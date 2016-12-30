Акцизы, пенсии и штрафы: что изменится в России в 2017 году

Список самых значимых нововведений представлен ниже

С 1 января 2017 года в России будут действовать новые правила регистрации недвижимости и ввоза автомобилей из-за рубежа, изменится порядок оформления полисов ОСАГО. Россиян ждут штрафы за скрытые от налоговой службы дачи и квартиры, а также повышение акцизов на алкоголь, табак и бензин, сообщает Forbes.ru.

Список самых значимых нововведений представлен ниже.

Рост акцизов на табак, алкоголь и бензин

В 2017-2019 годах увеличатся ставки акцизов на вина и шампанское (кроме отечественного), сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты. Акцизы в 2017 году впервые вводятся в отношении электронных сигарет и нагреваемого табака.

Штрафы для нелегальных коллекторов

С 1 января 2017 года правоохранительные органы получают все основания для борьбы с нелегальной коллекторской деятельностью. Во-первых, создается официальный реестр легальных коллекторских агентств. Для компаний, занимающихся коллекторской деятельностью без включения в этот реестр, предусмотрены штрафы до 2 млн рублей.

Во-вторых, устанавливаются правила поведения коллектора при исполнении профессиональных обязанностей. Звонить должнику он может не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи — не чаще одного раза в неделю. Общение с должником ночью запрещено.

Также взыскатели долгов не имеют права скрывать данные о своем номере телефона и электронной почте, которую используют. За нарушение правил коллектору грозит штраф до 500 000 рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней

Новые правила ввоза иномарок

С 1 января 2017 года ввозимые в Россию автомобили должны быть оборудованы системой вызова экстренных служб (ГЛОНАСС). Получить паспорт транспортного средства для ввоза автомобиля из-за рубежа не получится без соответствующей отметки.

Если у импортера есть свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, оформленное до 1 января 2017 года и не содержащее информации об оснащении автомобиля устройством вызова экстренных служб, ПТС все же оформят.

Полисы ОСАГО в электронном виде

Все страховые компании в России с 1 января обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. Если оформление полиса ОСАГО в электронной форме будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховые компании обязаны незамедлительно информировать об этом Центробанк.

По данным Российского союза автостраховщиков, с начала 2016 года компании заключили почти 320 000 электронных договоров ОСАГО.

Новый порядок регистрации недвижимости

Закон о создании Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы вступает в силу с 1 января 2017 года. Самое важное нововведение состоит в том, что свидетельство о праве собственности на объект недвижимости больше выдаваться не будет. Подтверждающим право документом станет выписка из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки будет удостоверяться специальной регистрационной надписью на документе о сделке. При этом у каждого объекта появится своя история, которая будет храниться в электронной базе данных.

Документы можно будет оформить в любом подразделении Росреестра или МФЦ, даже если зарегистрировать нужно объект в другом городе. Также будет доступна новая услуга — доставка запрошенных документов курьером.

Сократятся и сроки: кадастровый учет и регистрация прав будут выполняться одновременно в течение 10 дней. В случае необходимости получения одной из услуг на регистрацию прав уйдет не более семи дней, а на постановку на кадастровый учет — не более пяти дней. Собственники машино-мест смогут регистрировать права в обычном для остальных объектов недвижимости порядке.

Штрафы за скрытые дачи и квартиры

Владельцы недвижимости, которые оформили свое имущество, но не получают платежки, обязаны до конца 2016 года уведомить об этом налоговую службу. Речь идет о квартирах, коттеджах, дачных участках, банях и транспортных средствах. Если успеть заявить об объекте в налоговые органы до 31 декабря, то ФНС попросит заплатить только за прошедший год и в дальшейшем от уплаты не уклоняться. В полночь с наступлением нового года завершится установленный законом переходный период, и воспользоваться правом «сознаться» в неуплате налогов на имущество уже не получится.

Компенсационный фонд для обманутых дольщиков

В России в 2017 году появится специальный фонд для защиты прав и законных интерсов участников долевого строительства. Объем фонда — 30 млрд рублей в год. Он будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков. Каждый застройщик, заключающий с гражданином договор долевого участия, должен внести в этот фонд 1% от стоимости строительства объекта недвижимости, указанной в проектной декларации.

Средства фонда будут направляться на выплату возмещения участникам долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиком, а также на оказание финансовой помощи застройщику, которому фонд поручит завершить проблемный объект. В частности, финансовая помощь может выражаться в форме кредита под нулевую ставку.

Предполагается, что фонд также будет выступать в качестве арбитражного управляющего в разборе вопросов о несостоятельности строительных компаний.

Закон о безопасности детского отдыха

Закон направлен на ужесточение контроля за обеспечением безопасности детского отдыха. Он предусматривает создание федерального реестра сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления. Также закон обязывает туроператоров, турагентов и экскурсионные бюро соблюдать установленные требования к туристическим маршрутам и порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Но предусматривается и переходный период: до 1 января 2018 года — для приведения организациями отдыха детей и их оздоровления своей деятельности в соответствие с требованиями закона; до 1 июня 2017 года — для организаций, оказывающих услуги по обеспечению отдыха, связанного с видами спорта, туризма, иной деятельностью, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей

Замена индексации пенсий выплатой в 5000 рублей

Пенсионеры получат единовременные выплаты в размере 5000 рублей в январе 2017 года вместо дополнительной индексации пенсий во втором полугодии 2016 года. В правительстве заявляли, что деньги на все выплаты в бюджете есть. Однако руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что часть российских пенсионеров получит единовременную выплату с задержкой.