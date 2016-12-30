Наверх
В Казани наказали сотрудников ГИБДД, не сумевших остановить гонщика в терминале аэропорта
10:20, сегодня11
Акцизы, пенсии и штрафы: что изменится в России в 2017 году
11:19, сегодня
"Мы ничего не свернули, не затерли, не отложили": Метшин поздравил казанцев с Новым годом
09:59, сегодня10
В Татарстане на трассе М7 столкнулись 10 автомобилей
09:30, сегодня2
Подборка: что подарить ей на новый год
На Новый год в Казани ожидаются метель и снежные заносы
07:48, сегодня
"Что делать, если забыл тост?" и другие советы от ведущих Милицейской волны
04:35, сегодня2
Казань сегодня: ферма, где выводятся петухи, запрет на Mannequin Challenge и открытие елки
21:43, 30.12.20164
5 причин сделать коррекцию зрения зимой, которые поймет каждый человек в очках
После покупки продуктов в интернет-магазине жительница Казани лишилась миллиона рублей
20:02, 30.12.201631
В Казани пройдет финал Чемпионата России по зимнему кайту
19:30, 30.12.20163
Открытие главной елки на площади Тысячелетия завершилось грандиозным салютом
18:09, 30.12.201613
Туристическая компания Юниверсал Холидейз: А вы умеете отдыхать правильно?
Самые громкие смерти 2016 года: стрелок в "Мирном", бизнесмен в подъезде, суицид студентки
17:54, 30.12.201617
В Новый год в Казани ожидается метель
17:31, 30.12.20163
В Нижнекамске осудили убийцу, сбежавшего из-под стражи
16:49, 30.12.20165
Почему казанцы выбирают загородные дома: мнение от первого лица
В Казани в последний рабочий день 2016 года зафиксированы 8-балльные пробки
16:10, 30.12.201623
Незабываемый Новый год в FUN24
15:50, 30.12.20164
В Татарстане 98 машин выстроились в надпись «С 2017 годом»
15:37, 30.12.201622
В Казани объявили о 50%-х скидках на зимнюю обувь
В Казани выбрали символ всемирного "рабочего" Чемпионата в 2019 году
15:28, 30.12.201614
Подборка: чем развлечь себя в новогодние праздники в Казани
15:25, 30.12.2016
На проспекте Ямашева на столбе «повесили» Деда Мороза
15:00, 30.12.201621
Тест от ProKazan.ru: узнайте свои уникальные умения
В Казани ограничат движение из-за строительства парковки возле НКЦ «Казань»
14:37, 30.12.20163
Аэропорт Бегишево: лося на полосе при посадке самолета не было, только разрыв в ограде
14:33, 30.12.20169
Кабмин Татарстана увеличил размер негосударственной пенсии до 254 рублей
14:07, 30.12.201619
ProKazan.ru выяснил, что выгоднее - построить дом или купить квартиру
Рустам Минниханов побывал в "деревне" в Дубае
13:50, 30.12.201620
Экс-капитан «Рубина» Сергей Семак официально стал тренером «Уфы»
13:24, 30.12.20163
Вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка не разрешили снять Mannequin Challenge возле кладбища
13:06, 30.12.201634
Подарок казанцам: открытие второго магазина «Леонардо»!
СМИ: в Казани вернут исторический облик бывшей пересыльной тюрьме для декабристов
12:42, 30.12.201611
В Челнах самолет не смог приземлиться в аэропорту из-за гуляющего лося
11:59, 30.12.201623
Тест редакции: кто ты за новогодним столом или какой ты казанский собутыльник
11:57, 30.12.20169
Государство против лихачей: последние изменения в законодательстве
Жителей Татарстана поздравили с Новым годом с околоземной орбиты
11:34, 30.12.20168
«Роддом» для птенцов, цветные яйца и целебное мясо. Как под Казанью выращивают петухов
11:26, 30.12.20169
Казань "переплюнула" соседей: ледовый городок за 20 млн оказался в 6 раз дороже самарского
11:21, 30.12.201647
Что казанцам подарить своим детям на новый год?
СМИ: Центробанк отключил «Булгар Банк» от электронной платежной системы
10:59, 30.12.201617
СКР завершил расследование дела о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек
10:57, 30.12.201615
Как в 2017-м году купить квартиру не имея сбережений
10:50, 30.12.2016
Вода "Живой ключ" и сеть АЗС "Автодорстрой" поздравляет всех жителей Казани с Новым годом!
В Казани главу фермы кроликов обвинили в многомиллионной невыплате зарплаты
10:26, 30.12.20169
В Казани «Альпари» продавало жидкость для мытья стекол с превышением метанола в 60 раз
10:14, 30.12.201616
13 казанцев, родившихся в год Петуха: спортсмены, бизнесмены и "птицы высокого полета"
09:56, 30.12.201618
Ростехнадзор предложил запретить использовать газ в жилых домах из-за опасности взрывов
09:38, 30.12.201659
В России разработали препарат, способный защитить печень от алкоголя
09:26, 30.12.201611
СМИ: Honda отзовет более 650 тысяч автомобилей из-за брака
09:05, 30.12.20167
Путешествие по Поволжью. Зачем мы это делали и кто нам помогал
09:01, 30.12.2016
Казанский лукбук: студент и танцор в ботинках-валенках, синей толстовке и зеленом пуховике
09:00, 30.12.201616
В Татарстане в отделении одного из банков-агентов умер клиент Татфондбанка
08:31, 30.12.201618
В Казани в новогодние праздники парковки будут работать бесплатно
08:09, 30.12.201610
Сегодня в Казани ожидается 4 градуса мороза
06:09, 30.12.2016
«Ак Барс» одержал волевую победу в последнем матче уходящего года
21:36, 29.12.20166
Открытие Ледового городка: уникальная экстрим-горка, комната обогрева и очереди за чаем
19:06, 29.12.201631
В Казани сохранится теплая погода
18:55, 29.12.20164
Уроженка Татарстана организовала в Екатеринбурге сеть притонов с проститутками
18:42, 29.12.20169
Казанцы, устроившие пожар в доме на Пушкина, должны выплатить 22,5 млн рублей
18:12, 29.12.201617
На что живут и чем занимаются в свободное время казанские Деды Морозы и Снегурочки
17:43, 29.12.20163
Татарстанский банк "Камский горизонт" обвинили в мошенничестве более чем на 700 млн рублей
17:25, 29.12.201615
СМИ: погибшая в массовой аварии семья из Татарстана много занималась благотворительностью
16:46, 29.12.201617
"Переполох в МВД": казанского "вора в законе" по кличке Сыч оправдали по всем статьям
16:31, 29.12.201636
Вкладчики Татфондбанка и «Интехбанка» снимут Mannequin Challenge для Путина
15:47, 29.12.201617
Пустят ли в Новый год с шампанским на елку и что делать, если знакомого задержала полиция
15:35, 29.12.201619
Мэрия разрешила строить гипермаркет "Лента" на улице Закиева
15:30, 29.12.201625
В Казани на капремонт горбольницы №5 потратят около 400 млн рублей
15:04, 29.12.20168
На медиафасаде "Казань Арены" впервые покажут новогоднее поздравление Владимира Путина
14:21, 29.12.201638
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Акцизы, пенсии и штрафы: что изменится в России в 2017 году

Акцизы, пенсии и штрафы: что изменится в России в 2017 году
16+
Фото: Правительство России
Список самых значимых нововведений представлен ниже

С 1 января 2017 года в России будут действовать новые правила регистрации недвижимости и ввоза автомобилей из-за рубежа, изменится порядок оформления полисов ОСАГО. Россиян ждут штрафы за скрытые от налоговой службы дачи и квартиры, а также повышение акцизов на алкоголь, табак и бензин, сообщает Forbes.ru.

Список самых значимых нововведений представлен ниже.

Рост акцизов на табак, алкоголь и бензин

В 2017-2019 годах увеличатся ставки акцизов на вина и шампанское (кроме отечественного), сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты. Акцизы в 2017 году впервые вводятся в отношении электронных сигарет и нагреваемого табака.

Штрафы для нелегальных коллекторов

С 1 января 2017 года правоохранительные органы получают все основания для борьбы с нелегальной коллекторской деятельностью. Во-первых, создается официальный реестр легальных коллекторских агентств. Для компаний, занимающихся коллекторской деятельностью без включения в этот реестр, предусмотрены штрафы до 2 млн рублей.

Во-вторых, устанавливаются правила поведения коллектора при исполнении профессиональных обязанностей. Звонить должнику он может не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи — не чаще одного раза в неделю. Общение с должником ночью запрещено.

Также взыскатели долгов не имеют права скрывать данные о своем номере телефона и электронной почте, которую используют. За нарушение правил коллектору грозит штраф до 500 000 рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней

Новые правила ввоза иномарок

С 1 января 2017 года ввозимые в Россию автомобили должны быть оборудованы системой вызова экстренных служб (ГЛОНАСС). Получить паспорт транспортного средства для ввоза автомобиля из-за рубежа не получится без соответствующей отметки.

Если у импортера есть свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, оформленное до 1 января 2017 года и не содержащее информации об оснащении автомобиля устройством вызова экстренных служб, ПТС все же оформят.

Полисы ОСАГО в электронном виде

Все страховые компании в России с 1 января обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. Если оформление полиса ОСАГО в электронной форме будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховые компании обязаны незамедлительно информировать об этом Центробанк.

По данным Российского союза автостраховщиков, с начала 2016 года компании заключили почти 320 000 электронных договоров ОСАГО.

Новый порядок регистрации недвижимости

Закон о создании Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы вступает в силу с 1 января 2017 года. Самое важное нововведение состоит в том, что свидетельство о праве собственности на объект недвижимости больше выдаваться не будет. Подтверждающим право документом станет выписка из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки будет удостоверяться специальной регистрационной надписью на документе о сделке. При этом у каждого объекта появится своя история, которая будет храниться в электронной базе данных.

Документы можно будет оформить в любом подразделении Росреестра или МФЦ, даже если зарегистрировать нужно объект в другом городе. Также будет доступна новая услуга — доставка запрошенных документов курьером.

Сократятся и сроки: кадастровый учет и регистрация прав будут выполняться одновременно в течение 10 дней. В случае необходимости получения одной из услуг на регистрацию прав уйдет не более семи дней, а на постановку на кадастровый учет — не более пяти дней. Собственники машино-мест смогут регистрировать права в обычном для остальных объектов недвижимости порядке.

Штрафы за скрытые дачи и квартиры

Владельцы недвижимости, которые оформили свое имущество, но не получают платежки, обязаны до конца 2016 года уведомить об этом налоговую службу. Речь идет о квартирах, коттеджах, дачных участках, банях и транспортных средствах. Если успеть заявить об объекте в налоговые органы до 31 декабря, то ФНС попросит заплатить только за прошедший год и в дальшейшем от уплаты не уклоняться. В полночь с наступлением нового года завершится установленный законом переходный период, и воспользоваться правом «сознаться» в неуплате налогов на имущество уже не получится.

Компенсационный фонд для обманутых дольщиков

В России в 2017 году появится специальный фонд для защиты прав и законных интерсов участников долевого строительства. Объем фонда — 30 млрд рублей в год. Он будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков. Каждый застройщик, заключающий с гражданином договор долевого участия, должен внести в этот фонд 1% от стоимости строительства объекта недвижимости, указанной в проектной декларации.

Средства фонда будут направляться на выплату возмещения участникам долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиком, а также на оказание финансовой помощи застройщику, которому фонд поручит завершить проблемный объект. В частности, финансовая помощь может выражаться в форме кредита под нулевую ставку.

Предполагается, что фонд также будет выступать в качестве арбитражного управляющего в разборе вопросов о несостоятельности строительных компаний.

Закон о безопасности детского отдыха

Закон направлен на ужесточение контроля за обеспечением безопасности детского отдыха. Он предусматривает создание федерального реестра сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления. Также закон обязывает туроператоров, турагентов и экскурсионные бюро соблюдать установленные требования к туристическим маршрутам и порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Но предусматривается и переходный период: до 1 января 2018 года — для приведения организациями отдыха детей и их оздоровления своей деятельности в соответствие с требованиями закона; до 1 июня 2017 года — для организаций, оказывающих услуги по обеспечению отдыха, связанного с видами спорта, туризма, иной деятельностью, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей

Замена индексации пенсий выплатой в 5000 рублей

Пенсионеры получат единовременные выплаты в размере 5000 рублей в январе 2017 года вместо дополнительной индексации пенсий во втором полугодии 2016 года. В правительстве заявляли, что деньги на все выплаты в бюджете есть. Однако руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что часть российских пенсионеров получит единовременную выплату с задержкой.

ProKazan.ru, 31.12.2016, 11:19
Тэги: Казанцы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани