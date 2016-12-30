«Мы ничего не свернули, не затерли, не отложили»: Метшин поздравил казанцев с Новым годом

По его словам, 2016 год был непростым годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с наступающим Новым годом, об этом сообщает официальный портал мэрии города.

-Дорогие казанцы!



От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! От всего сердца благодарю вас за ваш труд во имя процветания города. Вы еще раз подтвердили, что гражданское единство – это основа благополучия Казани.



Мы прожили этот непростой год в напряженной работе. Это был год собирания сил и их проверки, год созидания и запуска новых проектов. Известно, что все препятствия и трудности – это ступени, по которым мы растем ввысь. И Казань тоже «подросла» по ряду параметров. Это и второе место среди российских городов-миллионников по объему инвестиций, и 2 млн.кв.м отремонтированных казанских улиц и дворов, и 800 тысяч квадратных метров нового жилья, и десятки тысяч родившихся в 2016 году детей.



Огромным плюсом уходящего года стало выполнение всех намеченных программ – мы ничего не свернули, не затерли, не отложили в долгий ящик. В этом году мы вместе трудились над тем, чтобы Казань стала еще комфортнее для проживания: благоустраивали парки и скверы, ремонтировали дороги, дома, дворы, школы и детские сады.



Кроме того, это был год стратегического выбора. Вместе с горожанами мы определили, каким должен быть город в 2030 году и как к этому двигаться.



Наряду с экономическими и социальными индикаторами мы наметили еще один важный вектор, ведущий к «Доброй Казани» через поддержку всех, кто нуждается в помощи. У меня нет сомнений, что мы сумеем добиться серьезных результатов на этом пути, потому что верю в добросердечность и отзывчивость казанцев.

Уже совсем скоро мы соберемся в кругу своих близких, чтобы вместе шагнуть в 2017 год.



Надеюсь, что наступающий год станет ярким и запоминающимся и принесет с собой позитивные перемены в каждую семью.



Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, добра и благополучия! Пусть в чудесную новогоднюю ночь исполнятся все ваши заветные желания! - говорится в поздравлении.