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На Новый год в Казани ожидается метель и снежные заносы

На Новый год в Казани ожидается метель и снежные заносы
16+

31 декабря и 1 января местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный юго-западный ветер порывами до 18 м/с (в Казани до 16 м/с), а также снежные заносы на дорогах.

Днем в городе временами пройдут снег и метель. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Максимальная температура воздуха — 1−3 градуса ниже нуля.

На дорогах — гололедица, сообщают в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Н. Вильданов, 31.12.2016, 07:48
Тэги: Погода
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