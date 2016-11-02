После покупки продуктов в интернет-магазине жительница Казани лишилась миллиона рублей

57-летняя жительница Казани после покупки в продуктов в интернет-магазине была обманута почти на миллион рублей. Об этом сообщает УМВД города Казани.

Как рассказали в пресс-службе, женщина заказывала на сайте продукты. Через два дня после получения заказа ей позвонил мужчина, и спросил, довольна ли она качеством продуктов. Однако женщина покупкой осталась недовольна. Для сохранения репутации магазина покупательнице было предложено получение компенсации 250 тысяч рублей. Затем с женщиной связалась девушка, представившаяся сотрудницей банка. Оказалось, что для получения компенсации требуется перечислить подоходный налог. Всего женщина перевела на счет мошенников более 900 тысяч рублей.

Сейчас аферистов разыскивает полиция.