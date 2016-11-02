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После покупки продуктов в интернет-магазине жительница Казани лишилась миллиона рублей

После покупки продуктов в интернет-магазине жительница Казани лишилась миллиона рублей
16+
Фото: prokazan.ru

57-летняя жительница Казани после покупки в продуктов в интернет-магазине была обманута почти на миллион рублей. Об этом сообщает УМВД города Казани.

Как рассказали в пресс-службе, женщина заказывала на сайте продукты. Через два дня после получения заказа ей позвонил мужчина, и спросил, довольна ли она качеством продуктов. Однако женщина покупкой осталась недовольна. Для сохранения репутации магазина покупательнице было предложено получение компенсации 250 тысяч рублей. Затем с женщиной связалась девушка, представившаяся сотрудницей банка. Оказалось, что для получения компенсации требуется перечислить подоходный налог. Всего женщина перевела на счет мошенников более 900 тысяч рублей.

Сейчас аферистов разыскивает полиция.

Ольга Плешкова, 30.12.2016, 20:02
Тэги: Деньги
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