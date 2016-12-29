В Нижнекамске осудили убийцу, сбежавшего из-под стражи

В Нижнекамске за побег из-под стражи осудили 19-летнего заключенного Олега Клещевникова, которого ранее признали виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, 6 октября текущего года Клещевников совершил побег, когда конвой подвел его к автозаку. В Нижнекамске сразу объявили план "перехват". Чтобы преступник не смог покинуть город, досматривались не только салоны автомобилей, но и багажники. На улицах работали усиленные патрули.

Отметим, Клещевников, как передает "Коммерсант", в 2013 году был приговорен к условному сроку за грабеж. В начале 2016 года, несмотря на имевшуюся судимость, вновь получил условный срок за кражу.

Вскоре Клещевников попался на более тяжком преступлении. По версии следствия, в июне этого года он до смерти забил своего знакомого, с которым выпивал в подъезде дома. Поводом стала ссора из-за того, что собутыльник оскорбил его. Клещевникову предъявили обвинения в умышленном убийстве, после чего признали виновным и приговорили к 9 годам заключения.

В итоге Клещевников проведет в колонии 10 лет, так как за побег ему добавили 1 год лишения свободы.