Самые громкие смерти 2016 года: стрелок в «Мирном», бизнесмен в подъезде, суицид студентки

Портал ProKazan.ru вспомнил все самое грустное в уходящем високосном году и надеется, что в следующем ничего подобного в Казани случаться не будет

"Туган як" навсегда

В январе этого года в Уфе скоропостижно скончалась известная татарская певица, исполнительница популярной песни "Туган ян" Василя Фаттахова. Ей было всего 36 лет.

Певица родила второго ребенка, после чего оказалась в реанимации в результате возникших осложнений. После нескольких операций она скончалась.

О смерти певицы не раз распускали слухи при ее жизни. К сожалению, на сей раз информация оказалась правдивой.

«Мирный» стрелок: история с оружием

В апреле около 10 часов утра со спортивной базы "Динамо" в поселке Мирный стали раздаваться звуки стрельбы. На место происшествия экстренно выехали полицейские, ОМОН, несколько машин "скорой" помощи.

Вскоре в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что экс-полицейский застрелил действующего сотрудника органов из его же табельного оружия.

Уже к 11:30 стало известно имя стрелка: им оказался руководитель местного стрелкового клуба Сергей Иванов, являющийся экс-сотрудником органов внутренних дел.

Выяснилось, что трагедия случилась практически из-за пустяка. Руководство базы собиралось поднять арендную плату, с чем Иванов был не согласен. В результате конфликт перерос в перестрелку.

От пули погиб подполковник Садретдинов Раиль Рахимович, старший инспектор УРЛС, а также замдиректор базы Шакирзянов Фарид Наилевич. Ранение получил сотрудник базы “Динамо” Хуснимарданов Рамиль Наилевич.

Самоубийство первокурсницы

Утром одного из майских дней в казанской Деревне Универсиады очевидцы сфотографировали лежащую на асфальте мертвую студентку, которая, как выяснилось позже, покончила с собой. Фотографии с места происшествия появились через несколько часов в соцсетях.

Погибшей оказалась 19-летняя студентка первого курса Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Ахатова Лейсан.

На балконе 15-го этажа расположенного рядом с местом происшествия общежития были найдены тапочки девушки и следы, при этом сама первокурсница проживала на пятом этаже.

Четыре выстрела на Завойского

Еще в конце мая в подъезде собственного дома был застрелен обычный казанец Вячеслав Липатов. Он был учредителем ООО «Карат», которое занимается разбором и сносом зданий, а также производством земляных работ.

У мужчины не было проблем с законом, он был примерным семьянином и добропорядочным гражданином. Фотографии луж крови у входа в дом казанцы вспоминали еще долго.

Вскоре выяснилось, что убийцей был знакомый Липатова, который занял у жертвы большие деньги и решил не отдавать, расправившись с щедрым мужчиной. У Липатова остались сын и маленькая дочь.

Смерть на берегах Испании

В июне итальянское СМИ Corriere della Sera сообщило, что девушка из Казан с иностранным бизнесменом приехали в Испанию на выходные.

После ужина в одном из ресторанов побережья Каталонии они арендовали яхту, на которой спустя время пришвартовались в порту. Владелец судна захотел узнать, будет ли пара продлевать аренду, после чего обнаружил тела в одной из кают.

Предварительно, смерть наступила от отравления угарным газом. На борту яхты якобы были найдены алкоголь, наркотики и секс-игрушки.

Убийство из-за крема для бритья

В конце августа в магазине "Альпари" зарезали 22-летнюю девушку-кассира Ангелину М., работавшую там всего третий день.

Вскоре выяснилось, что убийцей был 30-летний мужчина с проблемами с психическим здоровьем. Со слов очевидцев, мужчина зашел в магазин и хотел купить крем для бритья, но с собой у него не оказалось денег.

В итоге он еще несколько раз приходил и уходил и, наконец, на вопрос персонала, не могут ли они ему помочь, достал нож и нанес им смертельное ранение продавщице.

Смерть в аквапарке

В октябре 21-летняя девушка из Нижнего Новгорода погибла в аквапарке "Ривьера". Следователи провели ряд экспертиз, по результатам которых выяснилось, что девушка скончалась из-за проблем со здоровьем.

- При использование одного из аттракционов, она прыгнула в воду, самостоятельно вынырнула и подплыла к бортику. Никаких ударов, повреждений и нештатных ситуаций камерами наблюдения зафиксировано не было.



Далее она замедлилась с выходом из бассейна, к ней подошли инструкторы и спросили, все ли в порядке. Она ответила утвердительно, но начала бледнеть. Инструкторы быстро помогли извлечь ее из бассейна и доставили в медпункт, - сообщили в аквапарке.

На протяжении 40 минут девушку пытались спасти, однако она скончалась. При этом девушка вышла замуж около 10 дней до кончины, и в Казань поехала с новоиспеченным мужем.