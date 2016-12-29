В Казани выбрали символ всемирного «рабочего» Чемпионата в 2019 году

В конкурсе на разработку концепции талисмана 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в Казани победил Максим Овчинников из Самары и его персонаж Skillsi. Автор талисмана получит 100 тысяч рублей.

Напомним, конкурс стартовал 16 ноября. Требования к созданию талисмана были просты: он должен был способствовать продвижению рабочих профессий, а также отражать национальные и культурные особенности России и Республики Татарстан.

Прием проектов продолжался до 2 декабря, а затем на сайте Дирекции спортивных и социальных проектов началось голосование, по итогам которого было выбрано 10 проектов.

Помимо Skillsi на победу претендовали «Вовка-мастер» (Е.Бахарева, г.Донской), «Оста и Батыр» (И.Фазлиахмедов, г.Казань), «Зилант» («Зил») (А.Самойленко, г.Смоленск), «Муравей ANTошка» (Г.Шакиров, г.Казань), «Данила-мастер» (А.Савченко, г.Санкт-Петербург), «Сава» (С.Шаров, г.Тольятти), «Кот Казанский», (Г.Гилметдинова, г.Нижнекамск), «Барс Энцо» (М.Кучерова, г.Москва) и «Муравей Сагит», (К.Чугалаева, г.Пермь).